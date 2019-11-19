Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом заявил сегодня в парламенте первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее стало известно, что Минск больше не ведет переговоры с Москвой по кредиту правительства РФ на сумму до $600 млн и рассчитывает до конца года получить китайский на $500 млн. Депутаты поинтересовались, как изменение планов привлечения повлияет на бюджет.

"Тот объем средств, который мы планируем привлечь от Китая, примерно эквивалентен тому объему средств, который прорабатывали с Россией", - пояснил первый заместитель министра.

"Учитывая, что мы ведем политику по диверсификации заимствований, а также то, что у нас есть обязательства перед китайскими партнерами по погашению займов, которые мы получили ранее в юанях, в целом это окажет только благоприятное влияние", - сказал Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает до конца года получить китайский кредит на 3,5 млрд китайских юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. Юрий Селиверстов подчеркнул, что эти планы остаются в силе.-0-