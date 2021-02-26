Минфин прокомментировал призывы оппозиции к инвестфондам продавать белорусские евробонды

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Юрий Селиверстов в беседе с журналистами прокомментировал призывы оппозиции к инвестфондам продавать белорусские евробонды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я отношусь к этим призывам весьма спокойно по двум причинам. Во-первых, инвестфонды в первую очередь хотели заработать деньги на процентах. Стоимость размещения в тех же США значительно ниже, чем доходность от размещения белорусских облигаций. Не думаю, что их приобретали для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность", - сказал Юрий Селиверстов.

"Ситуация с платежным балансом, со счетом текущих операций положительная. Потому нет каких-то предпосылок для того, чтобы просто избавляться от наших ценных бумаг", - подчеркнул министр.-0-