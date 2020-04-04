Минфин прорабатывает вопрос привлечения помощи от ЕС

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси прорабатывает вопрос о привлечении макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства по итогам переговоров министра финансов Максима Ермоловича с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

"Стороны обсудили подходы ЕС в оказании помощи странам "Восточного партнерства" для смягчения последствий пандемии COVID-19 на экономику Беларуси, - отметили в пресс-службе. - А также возможность предоставления Европейским союзом макрофинансовой помощи нашей стране в дополнение к кредитным ресурсам МВФ, которые могут быть выделены в рамках "инструментов быстрого финансирования".-0-