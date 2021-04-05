Минфин проведет консультации по развитию института инвестиционных фондов в Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов проведет публичные консультации по вопросу возможностей развития института коллективных инвестиций в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Консультации пройдут 14 апреля в 15.00 в онлайн-режиме. На мероприятии представят механизм работы инвестиционных фондов, в том числе порядок создания и проведения операций, финансовые требования, объекты и структуру инвестирования, налоговые льготы, риски инвестиционных фондов и инвесторов и др.

Минфин приглашает всех заинтересованных принять участие в мероприятии и просит не позднее 9 апреля представить на электронный адрес law_securities@minfin.gov.by информацию об участниках (ФИО, контактный номер телефона и адрес электронной почты, а также возможные вопросы по тематике инвестиционных фондов и связанных с ними особенностей регулирования рынка ценных бумаг).-0-