Минфин рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн до конца июня

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает получить второй транш российского кредита в размере $500 млн до конца июня. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.-0-