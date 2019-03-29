Минфин рассматривает возможность префондирования для обеспечения в будущем погашения валютных обязательств

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси рассматривает возможность использования инструмента префондирования для обеспечения в будущем погашения валютных обязательств. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы смотрим не только текущий год, но смотрим перспективу погашения наших обязательств на три года. В этом году мы должны погасить валютные обязательства в общем объеме $2,1 млрд. В следующем - $2,5 млрд. Это процесс постоянный. Мы где-то будем даже рассматривать префондирование с тем, чтобы в 2020 году иметь возможность спокойно погашать обязательства, не создавая каких-либо рисков для бюджета страны", - заявил министр.

По его словам, все будет зависеть от рынка. "Мы для себя определяем ориентиры по ставкам. Исходя из этих ориентиров по ставкам, принимаем решения. Сейчас мы таргетируем не объемы, а ставки по заимствованиям. Это самый важный элемент управления государственным долгом на сегодняшний день", - подчеркнул Максим Ермолович.

Отвечая на вопрос, за счет чего сейчас обеспечивается регулярность выплаты внешнего долга, министр сказал: "У нас в прошлом году были сформированы резервы. Мы привлекли объем с внутреннего рынка - достаточный для осуществления текущих платежей. Есть валютные поступления в бюджет, которых тоже достаточно для осуществления выплат процентов по внешнему долгу. Поэтому каких-либо проблем с платежами у нас в первом квартале не было, и предстоящие платежи тоже обеспечены ресурсами в полном объеме".-0-