Минфин разрабатывает механизмы сокращения госдолга

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов принимает меры для сокращения уровня государственного долга, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Максима Ермоловича, если погашение долга не обеспечивается профицитом бюджета, то его часть рефинансируется. "Во-первых, необходимо сглаживать пиковые выплаты по всему профилю погашения государственного долга и снижать процентные ставки по новым заимствованиям. Пока нам достаточно эффективно удается это делать. Основная задача - снизить уровень государственного долга, в первую очередь внешнего, который сегодня приближается к $17 млрд, постепенно его сокращать", - сказал Максим Ермолович.

Он пояснил, что около 55% долга - связанные кредиты, которые привлекались на финансирование крупных инвестиционных проектов, 45% - несвязанное финансирование (в основном, заимствование на поддержку золотовалютных резервов, на макрофинансовую сбалансированность). "Будем постепенно уменьшать уровень государственного долга, высвобождая ресурсы в бюджете, а ресурсы на обслуживание долга направлять на бюджетные инвестиции, восстанавливать капитальные расходы", - сказал Максим Ермолович.

Как сообщалось, внешний государственный долг Беларуси на 1 октября 2018 года составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $183 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. В январе-сентябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1,7184 млрд, в том числе $668,7 млн - правительства и банков России, $600 млн - еврооблигации, $325,9 млн - банков КНР, $119,8 млн - МБРР, $4 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,7634 млрд, из которых $800 млн - еврооблигации, $341,4 млн - банки КНР, $306,8 млн - правительство России, $264,8 млн - ЕФСР, $48,7 млн - МБРР, $1 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитная корпорация США.-0-