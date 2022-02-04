Минфин: рынок ценных бумаг в Беларуси достаточно развит

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок ценных бумаг в Беларуси является достаточно развитым, заявил журналистам директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Анатолий Шаршун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня рынок облигаций по объему эмиссии составляет более Br30 млрд. По его объему мы занимаем третье место в странах СНГ после России и Казахстана. То есть есть расхожее мнение, что рынок ценных бумаг в Беларуси не развит. Но если мы все-таки более детально возьмем эти вещи, то увидим, что в нашем контексте, в нашем небольшом объеме экономики по отношению к долговым финансовым инструментам он является достаточно развитым в этой части", - отметил Анатолий Шаршун.

Сегодня на базе Белорусской валютно-фондовой биржи состоялось заседание круглого стола по обсуждению проекта закона "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг". В настоящее время депутаты готовят его к рассмотрению во втором чтении.

Круглый стол организован с целью обеспечения качественного и системного регулирования вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг, а также активизации и развития деятельности в данном сегменте финансового рынка как инструмента привлечения инвестиций. В частности, обсуждены основные показатели функционирования рынка ценных бумаг в Беларуси и нововведения в закон "О рынке ценных бумаг", биржевые торги, практика привлечения инвестиций с использованием облигаций, в том числе на бирже, упрощение процедур эмиссии облигаций в контексте планируемых изменений.

"Наша задача как регулятора, с одной стороны, заключается в том, чтобы развивать этот рынок и не давать ему сжиматься, а с другой - защищать инвестора. Не допускать случаев, когда недобросовестные участники будут приходить в этот сегмент", - добавил Анатолий Шаршун. -0-