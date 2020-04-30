Минфин сформировал книгу заявок на покупку выпуска гособлигаций Беларуси в 10 млрд российских рублей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов сформировало книгу заявок на приобретение выпуска гособлигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд российских рублей на срок 5 лет, которые размещаются на финансовом рынке РФ, сообщили БЕЛТА в Минфине.

"Несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний. В книгу поступило более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 млрд российских рублей", - сообщили в Минфине.

По сравнению с размещением 2019 года срочность заимствований увеличена с 3 до 5 лет. Ставка купона в ходе торгов установлена на уровне 8,5% годовых, что является минимальным значением для размещений Беларуси на российском финансовом рынке.

Техническое размещение облигаций на площадке Московской биржи состоится 7 мая.

Банками-организаторами эмиссии являются "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.-0-