Минфин: схема финансирования науки и инноваций нуждается в корректировке

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема финансирования науки и инноваций нуждается в корректировке. Такое мнение министр финансов Максим Ермолович высказал в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

"Дефицит инновационных идей и "пробуксовки" на этапе реализации проектов приводят к невостребованности бюджетного финансирования и его перенаправлению на цели, не связанные с инновационным развитием. По итогам 2018 года невостребованными остались средства инновационных фондов в размере Br49 млн, из них на местном уровне - Br33 млн", - рассказал министр.

В то же время он отметил, что никто не оспаривает значимости данных расходов. Если законодательством установлено направление 10% налога на прибыль на инновации, то его необходимо соблюдать.

"В связи с этим, возможно, следует вернуться к рассмотрению вопроса о централизации инновационных фондов в республиканском бюджете, объединить компетенции и ресурсы, что позволит повысить управляемость инновациями и их общую результативность", - резюмировал глава Минфина.-0-