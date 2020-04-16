Минфин: у Беларуси не возникает проблем с исполнением обязательств по госдолгу

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существенных проблем с исполнением обязательств по госдолгу у Беларуси не возникает, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году у нас не возникает", - сказал министр.

Максим Ермолович прокомментировал, как отражается на выплатах по внешнему долгу изменения курса белорусского рубля. Он пояснил, что резервы формировались как в национальной, так и в иностранной валюте. "Мы валютные риски учитываем в своей работе, - отметил министр. - Какого-то существенного влияния курсовые изменения на исполнение бюджета, платежи по госдолгу не окажут".

Сложностью текущего года он назвал отсутствие комфортного доступа к международным рынкам заимствования. Максим Ермолович выразил надежду, что ситуация будет временной. "Мы работаем со всеми международными финансовыми организациями, чтобы свои платежи по внешним обязательствам и планы по привлечению внешних ресурсов выполнить в текущем году независимо от того, как будет развиваться ситуация по доступу на внешние рынки заимствования", - добавил он.-0-