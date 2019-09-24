Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов постановлением от 24 сентября 2019 года №50 скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В частности, скупочные цены на платину 950-й пробы увеличены с Br44,69 до Br50,82, на серебро 916-й пробы - с Br0,82 до Br0,94, 925-й пробы - с Br0,82 до Br0,95 за грамм. Золото 583-й и 585-й пробы будет стоить Br49,84 за грамм (ранее Br45,58).

Постановление вступает в силу с 25 сентября. Оно не распространяется на сделки купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.-0-