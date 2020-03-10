Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Соответствующее постановление Минфина от 4 марта 2020 года №8 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Цена за 1 г золота в изделиях и ломе для 375 пробы увеличится до Br36,43; для 500 пробы - до Br48,57; для 583 и 585 проб - до Br56,83; для 750 пробы - до Br72,86. Для золота 900 пробы скупочная цена вырастет до Br87,43; для 916 пробы - до Br88,98; для 950 пробы - до Br92,28; для 958 пробы - до Br93,06.

Увеличение цен на золото составило от Br3,19 до Br8,13.

Платину 950 пробы будут скупать по Br54 за 1 г. Это на 62 копейки дороже.

Цена за 1 г серебра 750 пробы составит 81 копейку, 800 пробы - 86 копеек (рост на 4 копейки).

На 6 копеек вырастут цены на серебро 875 пробы (95 копеек), 916 пробы (99 копеек), 925 пробы (Br1), 960 пробы (Br1,04).

Постановление вступает в силу с 11 марта.-0-