Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов увеличивает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Соответствующее постановление Минфина от 24 апреля 2020 года №19 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Цена за 1 г золота в изделиях и ломе для 375-й пробы увеличится до Br45, для 500-й пробы - до Br60, для 583-й и 585-й проб - до Br70,2, для 750-й пробы - до Br90. Для золота 900-й пробы скупочная цена вырастет до Br108, для 916-й пробы - до Br109,92, для 950-й пробы - до Br114, для 958-й пробы - до Br114,96. Платину 950-й пробы будут скупать по Br51,3 за 1 г.

Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит 82 копейки, 800-й пробы - 87 копеек, 875-й пробы - 95 копеек, 916-й пробы - Br1, 925-й пробы - Br1,01 и 960-й пробы - Br1,05.

Постановление вступает в силу с 4 мая.-0-