Минфин в I квартале 2020 года планирует разместить гособлигации на $160 млн

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси в I квартале 2020 года планирует разместить государственные облигации на $160 млн. График размещения опубликован на сайт министерства, сообщает БЕЛТА.

Размещение двух новых выпусков облигаций в долларах США будет проведено 14 января и 13 февраля. Срок их обращения - не менее 5 лет.

В Минфине напомнили, что законом "О республиканском бюджете" предусмотрено размещение в 2020 году на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму $600 млн в эквиваленте.

В случае неполного размещения гособлигаций нового выпуска на аукционе Министерством финансов в течение 2020 года будут проводиться доразмещения нереализованного объема облигаций.-0-