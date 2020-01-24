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24 января 2020, 09:15

Минфин внесет в уставный фонд БНБК более Br17,8 млн для покупки ее акций

Фото из архива
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов в 2020 году внесет в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) Br17 877 650 за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения 2 553 950 акций этого общества в период проведения закрытой подписки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №37 от 22 января 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить принятие акций в собственность республики.

БНБК реализует инвестиционный проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы. Основная цель - глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин). Проект включает строительство и ввод в эксплуатацию нескольких производств, административных зданий и инфраструктуры. Общие инвестиционные затраты составляют $733 млн.-0-

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