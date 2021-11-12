Минфин: введение прогрессивной шкалы подоходного налога сейчас не рассматривается

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога сейчас не рассматривается. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент какие-то существенные изменения налоговой модели в части дополнительного налогообложения сверхпотребления либо прогрессивной шкалы ставок подоходного налога нами не рассматриваются. Мы считаем, что они не дадут значимых фискальных эффектов, в том числе в связи с тем, что у нас в Беларуси небольшое имущественное расслоение, в том числе по доходам граждан. Кроме того, может осложниться налоговое администрирование", - сказал Дмитрий Кийко.

По мнению Минфина, налоговая система должна трансформироваться в части расширения налоговой базы. "Это вовлечение в налогообложение тех оборотов, которые сегодня по тем или иным причинам не попадают под основные налоги. Например, электронная торговля с иностранных торговых площадок. Со следующего года НДС на электронную торговлю мы расширяем на нерезидентов. Второе основное направление - совершенствование порядка применения налоговых льгот и их сокращение. При этом мы не забываем о том, что должны сохраняться стимулирующие меры, которые будут поддерживать и обеспечивать экономический рост", - подчеркнул первый замминистра.-0-