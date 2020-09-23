Минфин выделит Br190 тыс. для хранилищ "Экореса"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов выделит из республиканского бюджета Br190 тыс. для хранилищ предприятия "Экорес". Соответствующее постановление Совета Министров от 18 сентября 2020 года №544 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совет Министров одобрил передачу в IV квартале 2020 года Мингорисполкому межбюджетного трансферта в размере Br190 тыс. Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Средства пойдут на техническое укрепление законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов "Экореса".-0-