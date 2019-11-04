Минфин выступает за предоставление налоговых льгот инвестфондам

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси выступает за предоставление налоговых льгот инвестиционным фондам, сообщил директор департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский сегодня на семинаре по развитию рынка ценных бумаг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Без стимулирующего льготного режима налогообложения ожидать появления инвестфондов в ближайшем будущем не приходится", - сказал Алексей Красинский.

По его словам, законодательная база для инвестиционных фондов создана, нет никаких препятствий для появления инвестфондов с точки зрения нормативного регулирования. "Но, к сожалению, они не появляются. Основным препятствием мы видим существующий режим налогообложения", - сказал представитель Минфина.

Инвестфонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси с 24 июля 2018 года. Это инструмент коллективного финансирования, они аккумулируют деньги физических и юридических лиц и инвестируют их в ценные бумаги, в том числе нерезидентов, недвижимость, драгоценные камни, металлы.-0-