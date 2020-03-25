Минфины Беларуси и РФ начинают подготовку механизма межбюджетных нефтяных расчетов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства финансов Беларуси и России начинают подготовку механизма межбюджетных нефтяных расчетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минфина Беларуси.

"Минфин Беларуси начинает работу с российскими коллегами для подготовки соответствующего механизма", - сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 24 марта сообщил журналистам, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии - Румас "Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. "Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя", - пояснял Сергей Румас.-0-