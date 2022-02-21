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Экономика
21 февраля 2022, 17:47

"Мингаз" рассказал о сроках техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель генерального директора - главный инженер УП "Мингаз" Андрей Вирочкин рассказал сегодня на пресс-конференции о сроках техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немаловажное дополнение в правила пользования газом в быту - установление сроков технического обслуживания. Вводной и внутренний газопроводы и газоиспользующее оборудование с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом будут проверяться не реже одного раза в 10 лет. При этом проводится проверка технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа", - сказал Андрей Вирочкин.

Один раз в год предусмотрена проверка вводного и внутреннего газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации более 20 лет. Один раз в год проверят газовые проточные водонагреватели и отопительное газовое оборудование (газовые котлы). При этом проверят техническое состояние регулятора давления газа. Один раз в три месяца проверят вводной и внутренний газопроводы и газовое оборудование общежитий.

"За потребителями сохранилась обязанность в замене газоиспользующего оборудования по истечении срока службы", - добавил Андрей Вирочкин. Согласно новым правилам замену оборудования без изменения его местоположения, мощности, системы дымоудаления может проводить как газоснабжающая организация, так и обслуживающая организация, с которой потребитель газа заключил договор на техобслуживание либо выполнение ремонтных работ.-0-

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