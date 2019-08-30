Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячная минимальная заработная плата установлена в размере Br375. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 4 закона от 17 июля 2002 года №124 "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Беларуси была увеличена до Br330.-0-