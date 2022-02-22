Министр ЕЭК: Беларусь вносит самые конструктивные предложения по изменению Таможенного кодекса ЕАЭС

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь вносит самые конструктивные предложения по изменению Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Об этом сказал член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов сегодня во время видеомоста между столицами стран союза, состоявшегося в преддверии намеченного на 25 февраля заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь является самым активным участником процесса по внесению изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, - подчеркнул министр ЕЭК. - И очень много правоприменительных поправок идет именно от Беларуси".

Максат Мамытканов отметил: белорусская сторона всегда настойчиво отстаивает свою позицию во время переговоров. "Я вам откровенно скажу, что иногда чрезмерная, щепетильная позиция Беларуси в части изменений для нас является очень стимулирующей. Нам приходится тяжело проводить переговоры, чтобы сблизить интересы и позиции сторон. Но самой главное, белорусская сторона всегда в конце поддерживает те инициативы, которые в союзе согласовываются на всю "пятерку". И самые конструктивные предложения у нас приходят от Беларуси", - заявил министр ЕЭК.

Он напомнил, что Таможенный кодекс ЕАЭС действует уже 5 лет, за это время возникла необходимость внесения в него изменений и дополнений. "Все страны ЕАЭС признали необходимость скорейшего внесения поправок в Таможенный кодекс", - сказал Максат Мамытканов.

Сейчас страны ЕАЭС обсуждают более 300 поправок в Таможенной кодекс, в том числе касающихся интернет-торговли. В частности, стороны предлагают ввести институт национальных уполномоченных операторов в сфере интернет-торговли. "Эти уполномоченные операторы будут организовывать все бизнес-процессы, связанные с интернет-торговлей, уплатой необходимых пошлин и т.д.", - пояснил Максат Мамытканов.

Министр ЕЭК также добавил, что стороны активно обсуждают изменения в Таможенный кодекс, связанные с переработкой морепродуктов.-0-

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