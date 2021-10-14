Министр ЕЭК: будущее энергетики ЕАЭС в формировании коллективной энергетической безопасности

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Будущее энергетики Евразийского экономического союза заключается в формировании коллективной энергетической безопасности. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков по итогам сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета, где рассматривались вопросы общих рынков энергоресурсов и климатической повестки, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить об обозримом будущем энергетики ЕАЭС, то, я думаю, будущее за сотрудничеством, кооперацией, формированием коллективной энергетической безопасности, совместным освоением имеющегося энергетического потенциала, - сказал министр ЕЭК. - Если рассматривать вопрос шире и дальше, то однозначно могу сказать, что неприемлемо развивать только атомную энергетику, или только возобновляемые источники энергии, или только водородную энергетику, то есть двигаться в одном направлении".

По мнению Темирбека Асанбекова, будущее энергетики за диверсификацией источников энергии. "Усилия ЕАЭС и мирового сообщества должны быть направлены на совершенствование ядерных технологий, развитие возобновляемых источников энергии и технологий накопления, создание умных сетей и цифровизацию энергосистем, преобразование отходов", - полагает он.

Говоря конкретно об атомной энергетике, министр ЕЭК сказал: "У атомной энергетики в ЕАЭС огромное будущее. Для этого имеются необходимые предпосылки. Так, запасы урана в Казахстане и России составляют почти четверть мировых запасов. Доля производства топливного урана в этих странах, по данным Всемирной ядерной ассоциации, достигает почти половины мирового производства. А объем установленной мощности атомных электростанций в странах ЕАЭС занимает второе место в мире".

Темирбек Асанбеков также констатировал, что "Росатом" - одна из ведущих корпораций в мире в сфере атомной энергетики, владеет самыми передовыми ядерными технологиями и мощным научно-техническим потенциалом. "Все это создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества и развития атомной энергетики на территории ЕАЭС", - резюмировал он.-0-