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Министр ЕЭК: cтраны ЕАЭС могут обсудить создание транснациональных корпораций

Экономика 09.07.2019 | 13:36
Александр Субботин. Фото ТАСС
Александр Субботин. Фото ТАСС

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обсуждает возможность запустить пилотные проекты по созданию в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крупных транснациональных корпораций. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александр Субботин.

"Мы провели оценку. Оказалось, что реализовать идею создания такой транснациональной корпорации непросто. На первом этапе мы предлагаем выбрать два-три каких-то пилотных проекта, и на них уже посмотреть, как работают конкретные модели, чтобы потом тиражировать на другие отрасли", - сказал Александр Субботин.

По его словам, пилотные проекты могут быть реализованы странами ЕАЭС на основе уже имеющихся кооперационных связей, например, в машиностроении и легкой промышленности.

"Можно также попробовать запустить такого рода пилотный проект в области сельскохозяйственного машиностроения, в сфере беспилотного управления сельхозтехникой. Такие наработки есть в Республике Беларусь, у нас есть идеи в Казахстане, есть огромные наработки в Российской Федерации. Почему бы не объединиться и не сделать что-то такое брендовое?" - сказал министр ЕЭК.

Александр Субботин также отметил, что страны не перестанут объединяться в торговые союзы для создания инфраструктуры и выхода на рынки третьих стран. "Союзы точно будут крепнуть, точно будут увеличиваться - и количество, и размеры союзов. Я думаю, союз тоже не может сам по себе существовать, он все равно будет вынужден как минимум торговать. А торговля подразумевает создание какой-то инфраструктуры - транспортной, финансовой и так далее. А создание этой инфраструктуры - оно все равно притянет к себе создание каких-то кооперационных цепочек, чтобы на рынок зайти", - заявил министр.

По его мнению, даже такие крупные страны, как Россия и Китай не смогут жить изолированно. "Я думаю, мы все равно не уйдем от глобального процесса. Вопрос только в том, в каком формате это будет происходить. Я думаю, нас будет немножечко лихорадить. Союзы будут распадаться, составляться. Но тем не менее, я думаю, каждая страна понимает, что одна она не выживет. Надо или собираться с кем-то в группу, или собирать кого-то вокруг себя", - сказал министр ЕЭК.-0-

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