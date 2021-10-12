Министр ЕЭК рассказал о планах по созданию зон свободной торговли ЕАЭС с третьими странами

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сегодня на пресс-конференции рассказал о планах по созданию зон свободной торговли Евразийского экономического союза с третьими странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Египтом переговоры уже на продвинутой стадии, - сообщил министр ЕЭК. - Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем рассказать о достигнутых принципиальных договоренностях. Это широкая сделка, она будет сопровождаться, конечно, работой стран по двусторонней повестке: Россия работает активно, Беларусь работает активно, развиваются производства. В целом, это (Египет. - Прим. БЕЛТА) ворота в африканский, арабский регион, очень важная страна".

Андрей Слепнев также напомнил, что сейчас ведется работа по заключению полноформатного соглашения с Ираном: в настоящее время у ЕАЭС с этой страной действует временное соглашение о режиме свободной торговли. Кроме того, ведутся переговоры с Индией.

"Мы ведем исследования по переходу к переговорам с такими странами, как Монголия и Индонезия. Индонезия - важный рынок, там больше 280 млн человек. То, что мы имеем сегодня, - это очень амбициозная повестка, я считаю", - добавил министр ЕЭК.-0-