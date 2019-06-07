Министр ЕЭК: сфера ИКТ - одна из самых динамично развивающихся в Беларуси

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сфера информационно-коммуникационных технологий - одна из самых динамично развивающихся в Беларуси. Об этом заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян, комментируя результаты состоявшегося 6 июня в Минске на выставке "Белорусская агропромышленная неделя - 2019" белорусского полуфинала II Международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Направление информационно-коммуникационных технологий - традиционно одно из самых динамично развивающихся в Беларуси, - отметила Карине Минасян. - По мнению экспертного жюри, победители полуфинала конкурса в Беларуси представили сильные инновационные проекты и получили реальный шанс на включение своих проектов в евразийские цифровые экосистемы".

Победителями белорусского полуфинала II Международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" в 2019 году стали проекты "Кешью", Ovi-bovi и "Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в Евразийском экономическом союзе".

"Кешью" - это SaaS-платформа для мобильных платежей покупателей на расчетный счет мерчанта с комиссией 0,5%. С помощью QR-кода, NFC и технологии распознавания лица клиент может переводить продавцу средства, минуя двух посредников: международные платежные системы и эквайринг. Это сокращает издержки продавцов на уплату комиссий. Бизнес-модель проекта основывается на внедрении сервиса в системы мобильных приложений банков. Это первый белорусский проект, получивший поддержку Barclays Accelerator и Techstars.

Ovi-bovi - цифровая система слежения за активностью коров и пережевыванием ими корма. Специальные датчики на ошейниках выявляют коров в охоте для их своевременного осеменения, передают данные на расстояние до 5 км и работают более пяти лет от одной батарейки. Данные, получаемые с датчиков на ошейниках коров, неограниченно хранятся на сервере системы и доступны персоналу в любое время и в любом месте на любом устройстве через интернет-браузер. В каждом датчике стоит NFC-чип для идентификации коровы с помощью смартфона и возможной интеграции датчиков с оборудованием на ферме.

Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в ЕАЭС предоставляет торговым интернет-площадкам платежные инструменты для всех государств ЕАЭС. Осуществляющая проект компания с 2018 года входит в Парк высоких технологий.

Международный конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" проводится под эгидой ЕЭК второй год подряд. В прошлом году основными целями конкурса были поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой союза. В 2019 году с помощью конкурса планируется выявить компании и проекты в странах Евразийского экономического союза, способные внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки ЕАЭС. Промышленность, сельское хозяйство и торговля - три отрасли, по которым в этом году принимались заявки на участие в конкурсе.

От Беларуси в конкурсе первоначально участвовали 26 инновационных проектов. Заявки по ним рассматривало и оценивало жюри из нескольких десятков экспертов по вопросам цифровой экономики, которые представляли все пять государств Евразийского экономического союза. В полуфинал вышли десять проектов, получивших наивысшие оценки (три из них - в промышленности, три - в сельском хозяйстве и четыре - в торговле).

Полуфиналы конкурса пройдут во всех пяти государствах ЕАЭС. По три победителя в каждом полуфинале (всего 15 инновационных проектов) попадут в финал конкурса, который состоится в сентябре на форуме "Евразийская неделя - 2019" в Бишкеке. Жюри под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян выберет трех победителей, а еще двум проектам будет присуждена победа в категории "Симпатии ЕЭК". Победители конкурса смогут предложить свои проекты для возможной реализации не только в своей стране, но и других государствах ЕАЭС. Они могут быть включены в евразийские цифровые экосистемы в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.-0-