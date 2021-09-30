Министр ЕЭК: создание общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС гарантирует энергетическую безопасность

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание общих рынков энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе гарантирует энергетическую безопасность всех стран - участниц ЕАЭС. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр ЕЭК отметил, что на фоне роста мировых цен создание общих рынков энергоресурсов становится еще более актуальным. "Концепция развития безуглеродной энергетики привела к тому, что сейчас возникает патовая ситуация на мировых рынках, паника, растут цены, - сказал он. - Поэтому мы сейчас можем смело говорить, что в ЕАЭС принята правильная концепция формирования общих рынков. Это гарантированная энергетическая безопасность. Мы сейчас этот вопрос унифицируем, чтобы был равный доступ к энергоресурсам, равные условия".

Темирбек Асанбеков подтвердил, что на 2022 год запланировано подписание договора об общем рынке газа ЕАЭС. В настоящее время между странами остаются разногласия по некоторым вопросам, в частности касающиеся тарифов на транспортировку газа. "Принципиальные позиции будут вынесены на уровень глав государств. После того как главы государств примут решение, мы сможем окончательно сказать, что этот международный договор будет подписан", - подчеркнул министр ЕЭК.-0-