Министр ЕЭК Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве. О предстоящем назначении она сообщила журналистам сегодня на брифинге в ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это огромная честь - в такой важный период возглавить такую важную структуру, - сказала Татьяна Валовая. - Конечно, очень сложно расстаться с евразийским проектом. Но надеюсь, что это все равно не расставание, потому что я столько лет занималась этим проектом. И, наверное, символично, что все это случилось в день, когда мы подводили итоги пятилетия Договора о ЕАЭС. Нам есть чем гордиться".

Татьяна Валовая представляет в Коллегии ЕЭК Россию. В состав Коллегии ЕЭК входят ее председатель и девять министров. Таким образом, каждая страна ЕАЭС имеет по два представителя в коллегии. В настоящее время Беларусь в этой структуре представляют член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко и член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.-0-