Министр ЕЭК: в ЕАЭС активно обсуждается создание единого рынка углеродных единиц

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе активно обсуждается создание единого рынка углеродных единиц. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, комментируя принятое сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов по климатической повестке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы обращения углеродных единиц и создания единого рынка углеродных единиц сегодня активно дебатируются, но пока рано говорить о конкретных сроках и механизмах, - сказал министр ЕЭК. - Но мы можем сказать, что, безусловно, все стороны разделяют необходимость создания такого инструментария. Это необходимо прежде всего для того, чтобы продолжал функционировать единый рынок союза и обеспечивалась поддержка процессов кооперации, которые невозможны без того, чтобы новые механизмы климатической повестки были учтены".

Касаясь конкретно инструментов, близких тем, которые внедряет Европейский союз в рамках климатической повестки, Андрей Слепнев сообщил, что пока решений никаких не принято. "Они обсуждаются, они будут вырабатываться уже исходя из конкретной ситуации. Ясно одно, что решения, которые будут приниматься в Евразийском экономическом союзе, будут основываться на принципах Всемирной торговой организации и ее нормах и учитывать лучшие практики, которые сейчас активно нарабатываются во всем мире", - добавил министр ЕЭК.-0-