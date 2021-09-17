Министр ЕЭК: в ЕАЭС активно обсуждают проекты по внедрению цифровых валют

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цифровые валюты центральных банков стран Евразийского экономического союза могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев на седьмом заседании Экспертного совета по расчетам в национальных валютах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Обсуждение проектов по внедрению цифровых валют находится в активной стадии и в странах ЕАЭС, - сказал министр ЕЭК. - Так, в прошлом году Банк России опубликовал доклад "Цифровой рубль", а в мае текущего года Национальным Банком Казахстана представлен доклад "Цифровой тенге". Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей, тем самым оказав стимулирующий эффект на увеличение объемов торговли в рамках союза". При этом он отметил риски при внедрении такого проекта, связанные с кибербезопасностью и защитой конфиденциальных данных.

Руслан Бекетаев констатировал, что пандемия COVID-19 значительно ускорила формирование новых пользовательских привычек и повлияла на предпочтения потребителей банковских услуг. "В настоящее время мы наблюдаем увеличение доли безналичных платежей и в странах ЕАЭС. Например, безналичные транзакции в Казахстане выросли c 51% в 2020 году до 75% в 2021 году", - сообщил он.

Экспертный совет по расчетам в национальных валютах - совещательно-консультативный орган при Банке России. Он создан в июне 2017 года с целью выработки рекомендаций по вопросам осуществления трансграничных расчетов в российских рублях и национальных валютах стран - торговых партнеров России.-0-

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