Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал о госдолге, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рост общего объема госдолга Беларуси присутствует, но надо сказать, что это рост долга в белорусских рублях. У нас произошло определенное ослабление курса и, соответственно, наши долговые обязательства в белорусских рублях переоценились по курсу. Что касается долга в валюте, то в принципе у нас стоит задача, чтобы мы не выходили за долг, который превышал бы 45% ВВП, такие индикаторы были, на сегодня - это даже меньше 40%. Стоит задача, чтобы к 2025 году этот долг снижался, - отметил руководитель ведомства. - Общий объем долга на уровне $21 млрд, с учетом того, что мы привлекали заимствования на атомную станцию, на инфраструктурные проекты, и в принципе мы постепенно рассчитываемся по ним в соответствии с графиками. Эти графики мы всегда выполняли".

Если говорить о рефинансировании госдолга, то, по словам Юрия Селиверстова, Беларусь старается часть средств погашать за счет не долговых источников, а валютных доходов, возвратов займов, уплаты процентов. "Для того, чтобы деньги эти не направлять сразу на погашение, часть долга можно рефинансировать. В этом году мы разместили на лондонской бирже $1,25 млрд и рефинансировали следующие платежи. Это вполне взвешенное решение, потому что во время пандемии ослабляются экономические активные связи у субъектов хозяйствования, оказывали поддержку, а это возможность деньги направить не на погашение долга, а на его рефинансирование, предоставить предприятиям рассрочки по налогам и по арендной плате, снизить ставки местным органам власти. Это вполне адекватное действие, хорошо, что у нас это получилось", - пояснил он.

Что касается российского кредита, министр рассказал, что должно быть три транша, один из них - от Евразийского фонда стабилизации и развития. Этот транш, по мнению главы ведомства, поступит в октябре. "По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть - в следующем. В принципе, это вполне приемлемый для нас график, потому что в следующем году нам надо погашать долги и перед Россией, а в условиях, когда конца пандемии, за которой последовал бы экономический рост, пока не наблюдается, понятно, что эти ресурсы пригодятся стране на развитие. Поэтому, когда наши коллеги из России окажут нам в этом плане поддержку, мы, по сути, их долг перед ними рефинансируем, а это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", - отметил Юрий Селиверстов.

По его словам, в нынешних условиях происходит определенное сжатие расходов, ведь дополнительные средства выделяются на борьбу с инфекцией коронавируса. Но при этом было принято решение об увеличении пенсий в текущем году, заработная плата в бюджетном секторе не снижалась, продолжается строительство социальных объектов.

Говоря о проекте бюджета на 2021 года, министр отметил, что он должен быть сбалансирован, то есть расходы должны соответствовать доходам. "Это наша первая задача, а вторая заключается в том, что эта балансировка не должна осуществляться любой ценой. Бюджет сохранится с дефицитом, но это нормальная практика. Я думаю, что в октябре мы доработаем его на площадке правительства и к ноябрю направим главе государства", - сообщил министр финансов.-0-