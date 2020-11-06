Министром ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию стал Арман Шаккалиев

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии назначен представитель Казахстана Арман Шаккалиев. Решение об этом принято сегодня Высшим Евразийским экономическим советом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт работы в органах государственной власти Казахстана. В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, с 2016 по 2018 годы руководил Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК. Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Казахстана.

Арман Шаккалиев сменил в должности министра ЕЭК Серика Жумангарина, ставшего председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.-0-