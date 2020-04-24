Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал Олег Панкратов

24 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Членом Коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии стал представитель Кыргызстана Олег Панкратов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решением Высшего Евразийского экономического совета Панкратов Олег Михайлович назначен на должность члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии", - отметили в пресс-службе.

Олег Панкратов родился 1 января 1969 года в городе Джалал-Абад (Кыргызстан). Занимал должности министра экономики, вице-премьер-министра Кыргызстана. До назначения на пост министра ЕЭК работал советником президента Кыргызстана.

Должность члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству ЕЭК стала вакантной после того, как занимавший этот пост Нурлан Акматов был назначен директором представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Она подчинена Высшему Евразийскому экономическому совету, решения комиссии обязательны для исполнения на территории государств - участников ЕАЭС. ЕЭК имеет два уровня управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК. Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, в него входят по одному представителю каждого государства ЕАЭС в ранге вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК как правило проводятся раз в месяц, решения на них принимаются консенсусом. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом комиссии, она состоит из 10 членов (по два от каждой страны ЕАЭС - Беларуси, России, Армении, Казахстана и Крыгызстана): председателя Коллегии и девяти министров. Каждый член Коллегии ЕЭК обладает одним голосом, ее заседания проводятся раз в неделю. Беларусь в Коллегии ЕЭК в настоящее время представляют председатель Коллегии Михаил Мясникович и член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

В текущем году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.-0-