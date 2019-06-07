Министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК стал представитель Кыргызстана Нурлан Акматов

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новым членом Коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен представитель Кыргызстана Нурлан Акматов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"В его компетенцию войдут вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе", - отметили в пресс-службе.
Нурлан Акматов - кадровый таможенник. Он поступил на службу в таможенные органы Кыргызстана в 1995 году и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета Кыргызстана. С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя одного из крупнейших предприятий Кыргызстана - "Газпромнефть Азия". В 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Нурлан Акматов сменил на посту члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукая Кадыркулова.
В состав Коллегии ЕЭК входят ее председатель и девять министров. Таким образом, каждая страна ЕАЭС имеет по два представителя в Коллегии. В настоящее время Беларусь в этой структуре представляют член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко и член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.-0-
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