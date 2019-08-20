Министры экономики ЕАЭС предложили разработать стратегию продвижения экспорта на внешние рынки

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Текущая макроэкономическая ситуация в Евразийском экономическом союзе в контексте внешних вызовов обсуждена на совещании руководителей министерств экономики государств - членов ЕАЭС, состоявшемся в Кыргызстане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В фокусе внимания участников мероприятия находились вопросы влияния ограничений в торговле на макроэкономическую ситуацию в государствах - членах и интеграционные процессы, а также подготовка документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отметили в пресс-службе.

Были названы ключевые вызовы, которые прямо или косвенно оказывают воздействие на национальные экономики стран ЕАЭС и макроэкономическую устойчивость союза. В частности, это замедление мировой экономики, снижение цен на сырьевые товары, риски, связанные с эскалацией торговых и экономических противоречий. Участники совещания отметили, что необходимо учитывать ухудшение внешних условий при подготовке прогнозов и совершенствовании механизмов экономического управления. "Они обратили внимание на важность продолжения работы по снижению нетарифных барьеров и барьеров во взаимной торговле и пришли к мнению о необходимости выработки эффективных механизмов сотрудничества в целях реализации основных положений Декларации о развитии интеграционных процессов, подписанной главами государств ЕАЭС 6 декабря 2018 года, - подчеркнули в пресс-службе. - Было предложено разработать стратегию продвижения экспорта на внешние рынки, продолжить расширение взаимодействия с третьими странами для диверсификации торговых потоков, что будет содействовать внешней торговле".

По итогам совещания принято решение продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам в сфере макроэкономической политики стран союза, в том числе в формате встреч руководителей министерств экономики государств - членов ЕАЭС и представителей ЕЭК на регулярной основе.-0-