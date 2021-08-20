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Экономика
20 августа 2021, 17:28

Министры экономики стран ЕАЭС обсудили меры регулирования цен на внутреннем рынке

Фото из архива
Фото из архива
20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры регулирования цен на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и вопросы зеленой повестки с учетом введения ЕС углеродного налога стали предметом обсуждения на совещании руководителей министерств экономики государств ЕАЭС с участием представителей Евразийской экономической комиссии. Мероприятие прошло сегодня в Кыргызстане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Участники совещания отметили, что рост цен на биржевые товары на международных рынках привел к увеличению цен и на внутреннем рынке, - констатировали в пресс-службе. - Значительный рост цен на продовольственные товары, с которым столкнулись государства ЕАЭС в 2020-2021 годах, оказал негативное влияние на благосостояние наименее защищенных категорий граждан. В результате в странах ЕАЭС (во всех, кроме Армении) было введено временное государственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров".

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев указал на необходимость формирования государственной политики ценового регулирования на уровне ЕАЭС, поскольку принимаемые в одностороннем порядке национальные меры регулирования в условиях свободного движения товаров могут приводить к изменению торговых потоков. Это снижает эффективность самих мер регулирования, одновременно оказывая влияние на изменения на внутреннем рынке в других странах ЕАЭС.

Министр ЕЭК отметил, что на сегодняшний день отсутствуют механизмы координации и согласованной ценовой политики на рынке ЕАЭС для снижения трансграничных эффектов. "В связи с этим ЕЭК предлагает реализовать следующие меры на уровне ЕАЭС: синхронизировать национальные меры между государствами-членами для недопущения искажений на общем рынке, осуществлять ценовое регулирование на уровне всего союза, создать элементы планирования и совместного согласованного развития рынка и производства продовольственных товаров в ЕАЭС, осуществлять системный мониторинг на уровне союза, - проинформировали в пресс-службе. - Кроме того, в качестве инструмента регулирования внутренних цен могли бы использоваться экспортные пошлины, которые позволили бы стабилизировать цены на ряд сырьевых и биржевых товаров на внутреннем рынке. В комплексе с этим вопросом необходимо рассматривать и условия налогообложения товаров при их экспорте за рубеж".

Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев напомнил, что в ЕАЭС сформирован рабочий механизм уведомления о государственном регулировании цен, а также перечень индикаторов, по которым можно определить направления реализации скоординированной политики и действовать на упреждение. Вместе с тем обязательство по обеспечению функционирования общего рынка является важным юридически связывающим критерием, который накладывает определенные ограничения на использование практики регулирования цен, поскольку это может приводить к нарушению конкуренции на рынке.

В своем выступлении министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович подробно остановился на опыте государственного регулирования цен в республике. Он отметил, что это способствовало сдерживанию роста цен на социально значимые товары и снижению уровня инфляции. Вместе с тем регулирование не в полной мере учитывает интересы производителей и является барьером для долгосрочного развития экономики.

Еще одной темой, которая обсуждалась министрами экономик и представителями ЕЭК, стала зеленая повестка: влияние введения Европейским союзом трансграничного углеродного налога на экспортные поставки государств ЕАЭС. "По мере быстрого нарастания значимости этой тематики для стран союза вопросы низкоуглеродного развития экономики ЕАЭС стали занимать центральное место в рабочих планах государств-членов, что должно стимулировать развитие технологий и переход к новому технологическому укладу, - подчеркнули в ЕЭК. - По инициативе России 19 августа этого года на заседании Евразийского межправительственного совета было решено создать специальную рабочую группу высокого уровня по климату, которая станет площадкой для обмена мнениями, практиками и подходами в рамках реализации климатической политики в ЕАЭС".

Сергей Глазьев акцентировал внимание, что значительный объем экспорта товаров с углеродным следом из ЕАЭС в ЕС создает предпосылки для выработки комиссией и государствами-членами согласованной позиции и ее представления при проведении с ЕС соответствующих консультаций и переговоров. Важно также формировать в ЕАЭС собственную повестку по климатическим вопросам. Одним из ее пунктов может стать гармонизированная система экологических платежей, которая бы включала платежи за сверхнормативные выбросы по сравнению с предельно допустимым уровнем и целевое использование средств на профилактические мероприятия для улучшения экологической обстановки в странах.-0-
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