Министры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничество

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в режиме видеосвязи провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Информацию об этом распространило российское ведомство, сообщает БЕЛТА.

"Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Беларуси и России в газовой сфере", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

На состоявшемся 5 июня заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Министерству энергетики России были даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. "Поднимался вопрос по тарифам на природный газ для Беларуси. Сейчас этим вопросом занимаются министерства энергетики, им даны соответствующие поручения с тем, чтобы снять заботящие белорусскую сторону вопросы. Чтобы было найдено какое-то решение, которое удовлетворяло бы обе стороны", - сообщил по итогам заседания госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.-0-