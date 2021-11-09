Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали сегодня протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

В ведомстве пояснили, что протокол определяет порядок формировния цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. "Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - говорится в сообщении.-0-