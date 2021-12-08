Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры в Москве

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Переговоры прошли с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии. В частности, рассмотрели ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии.

Участники встречи также обсудили подходы по реализации союзной программы по созданию объединенного рынка газа.

Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества по формированию общих энергетических рынков в рамках ЕАЭС.-0-