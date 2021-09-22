Министры энергетики ЕАЭС 24 сентября обсудят формирование общего рынка газа

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза 24 сентября обсудят формирование общего рынка газа. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 24 сентября намечено совещание министров энергетики государств ЕАЭС. Его проведет министр по энергетике и инфраструктуре комиссии Темирбек Асанбеков. Планируется обсудить вопросы формирования общего рынка газа союза", - сказала Ия Малкина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли процесс формирования общего рынка газа ЕАЭС синхронизирован с двусторонними договоренностями Беларуси и России, которые условились до 1 декабря 2022 года подписать договор о едином рынке газа, официальный представитель ЕЭК отметила: "В соответствии со сроками, утвержденными главами государств ЕАЭС, международный договор о формировании общего рынка газа также планируется подписать в 2022 году. Вместе с тем в Союзном государстве уровень интеграции является более глубоким и по своей сути означает унификацию газовых рынков стран-участниц, создание идентичных механизмов их регулирования и общей инфраструктуры".-0-

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