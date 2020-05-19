Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудили меры по сдерживанию цен в условиях COVID-19

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры сельского хозяйства государств Евразийского экономического союза и профильные министры Евразийской экономической комиссии 18 мая в режиме видеоконференции провели экстренное заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Обсуждались общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности, а также принимаемые в союзных странах меры, в том числе по сдерживанию роста цен на продовольственные товары в условиях пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Открывая заседание, председатель Совета по агропромышленной политике ЕАЭС министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко отметил, что совместные решения глав сельскохозяйственных министерств исключительно значимы для стабилизации ситуации и развития общего аграрного рынка союза", - проинформировали в ЕЭК.

"В условиях пандемии коронавируса вопросы стабильного насыщения рынка продовольственными товарами приобретают особую остроту и актуальность. Мы должны быть нацелены на объединение наших усилий и предпринимать согласованные действия, чтобы не только сохранить стабильное и бесперебойное функционирование внутреннего агропродовольственного рынка союза, но и найти новые экспортные ниши", - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Министры сельского хозяйства обменялись мнениями о возможностях обеспечения продовольственной безопасности в союзе. "Активно обсуждались два основных подхода: один связан с регулированием вопросов обеспеченности сельхозпродукцией и продовольствием исключительно за счет национальных производственных ресурсов, другой - с использованием коллективной модели, которая предполагает реализацию экономического потенциала всех стран ЕАЭС, - рассказали в ЕЭК. - Участники встречи отметили, что в качестве основы комплексного документа, определяющего общие принципы и подходы обеспечения продовольственной безопасности, будет принят соответствующий акт органов ЕАЭС". Положение по разработке общих принципов и подходов обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС на основе методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержано всеми союзными странами в рамках проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Министры также рассмотрели вопрос по формированию в ЕАЭС общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Сегодня во всех странах союза принята законодательная база для развития органического сельхозпроизводства, растут площади сертифицированных органических земель, которые составляют порядка 900 тыс. га, численность производителей органической продукции превысила 1,3 тыс. Артак Камалян подчеркнул: рост спроса на такую продукцию в мире в ближайшей перспективе приведет к удвоению объемов рынка, который может достичь $200 млрд.

"Анализ законодательства сторон показал различия в маркировке органической продукции, подходах к регулированию производства, сертификации и стандартизации, аккредитации органов по подтверждению соответствия. В этой связи признано целесообразным выстроить в союзе систему регулирования обращения органики, подготовив наднациональный акт, направленный на взаимное признание документов об оценке соответствия органического производства на основе унификации национального законодательства. Это обеспечит беспрепятственное движение в ЕАЭС органической сельхозпродукции и создаст условия для реализации экспортного потенциала на фоне роста мирового спроса на органические товары", - добавили в пресс-службе.-0-