Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудят неотложные меры в условиях COVID-19

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры сельского хозяйства стран Евразийского экономического союза 18 мая в режиме видеосвязи проведут заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Они обсудят неотложные меры, принятие которых необходимо в условиях распространения COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Члены совета обменяются мнениями о принимаемых в государствах союза мерах по обеспечению продовольственной безопасности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции и проблемах, требующих незамедлительного решения, - отметили в ЕЭК. - Намечено обсудить общие принципы и подходы по обеспечению продовольственной безопасности, перспективы развития органического сельского хозяйства в ЕАЭС".

Решение о создании совета принято главами государств ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства стран союза при реализации согласованной агропромышленной политики. В состав совета входят министры сельского хозяйства союзных стран и члены Коллегии ЕЭК, к сфере деятельности которых отнесены вопросы промышленности и агропромышленного комплекса, технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. В 2020 году в совете председательствует министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.-0-