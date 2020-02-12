Минлесхоз Беларуси не планирует брать дополнительные займы у Всемирного банка

12 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси не планирует брать дополнительные займы у Всемирного банка. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед началом коллегии ведомства.

"Первую часть - это $40,7 млн - мы освоили. Был еще дополнительный займ на 12 млн евро, сейчас он на стадии реализации. Плюс еще около 3 млн евро мы получили в качестве гранта Глобального экологического фонда, на эти средства проводится определенная научная работа. На этом пока мы будем подводить черту, потому что это же заемные средства, рано или поздно их нужно будет отдавать. Острой необходимости у нас в перекредитовке нет, то есть мы сейчас самодостаточны", - отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что за счет займа Всемирного банка были построены три тепличных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. "В этом году мы введем такой же комплекс с объемом выращивания 3,5 млн штук посадочного материала с закрытой корневой системой в Могилевском лесхозе, также предстоит закупить технику для лесхозов Гомельской и Гродненской областей. Все работы ведутся в плановом режиме", - пояснил Виталий Дрожжа.-0-