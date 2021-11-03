Минлесхоз инициирует введение штрафных санкций за неисполнение биржевых сделок

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства совместно с Белорусской универсальной товарной биржей прорабатывает вопрос применения штрафных санкций за неисполнение биржевых сделок. Такая информация размещена в Telegram-канале Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

"Мера ответственности будет касаться как покупателей, так и продавцов. На первоначальном этапе сумма штрафных санкций может составить 10% от стоимости неоплаченных объемов месячной партии, а в последующем 10% от неоплаченных объемов всей сделки. Предложение Минлесхоза планируется рассмотреть на ближайшем заседании Координационного совета по биржевой торговли. Если оно будет принято, то уже ближайшие годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года могут пройти по обновленным правилам", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По мнению Минлесхоза, подобная мера позволит дисциплинировать участников биржевых торгов.

При этом детальной разработкой механизма в случае поддержки предложения займется Белорусская универсальная товарная биржа.-0-