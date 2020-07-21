Минлесхоз планирует ввести шесть пеллетных заводов в 2021 году

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства планирует ввести в эксплуатацию шесть новых пеллетных заводов в течение 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Минлесхоз по поручению главы государства для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов занимался строительством шести заводов по выпуску топливных гранул. Такие производства уже запущены в Борисовском, Кличевском, Пружанском, Новогрудском и Житковичском районах, до конца июля будет введен в строй завод в Мозырском районе. "Планируется построить еще шесть пеллетных заводов в различных лесхозах страны. Ожидается, что они будут введены в течение 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

По данным на 1 июля, на производствах в Борисовском, Кличевском, Пружанском, Новогрудском и Житковичском районах получено около 6 тыс. т пеллет. "Из них реализовано 4,4 тыс. т, преимущественно на экспорт. Основные потребители - компании из Дании, Польши и Литвы", - отметили в пресс-службе.

Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных - и страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-