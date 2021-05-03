3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз планирует выставить на торги около 20 тыс. куб.м пиломатериалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Торговая сессия по реализации пилопродукции на внутренний рынок состоится на Белорусской универсальной товарной бирже 12 мая. Организации Минлесхоза намерены выставить около 20 тыс. куб.м пиломатериалов, из них 15 тыс. куб.м хвойных и 5 тыс. куб.м лиственных пород.

Торги пройдут в два этапа. Сначала пилопродукцию предложат юридическим лицам, работающим в республике. Если лоты окажутся невостребованными, пиломатериалы будут выставлены повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.

Организации Минлесхоза с 19 мая еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тыс. куб.м пиломатериалов для реализации исключительно на внутренний рынок. "Таким образом отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу. При этом цена, как и ранее, будет формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, доля произведенной организациями Минлесхоза пилопродукции в 2020 году составила 23%. Основные производители - предприятия частной формы собственности.-0-