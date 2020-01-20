Минлесхоз планирует завершить строительство двух пеллетных заводов к маю

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства планирует завершить строительство двух пеллетных заводов - на базе Борисовского опытного и Пружанского лесхозов - до 1 мая 2020 года. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч во время рабочего совещания под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Организации Минлесхоза продолжают работать над выполнением поручения Президента по созданию новых пеллетных производств. По словам Владимира Креча, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Так, стоимость проекта в Борисовском опытном лесхозе оценивается в Br13,7 млн, в Пружанском лесхозе - в Br9,5 млн. На данный момент здесь продолжаются строительно-монтажные работы, начат монтаж технологического оборудования.

Оставшиеся четыре пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года. Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит порядка 156 тыс. т.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб.м отходов лесопиления. Ориентировочная стоимость проектов оценивается в Br70 млн. Всего на данных производствах планируется создание порядка 75 рабочих мест.

Вопрос строительства пеллетных заводов находится на особом контроле правительства. Так, в декабре вице-премьер Владимир Дворник побывал на строящемся объекте в Борисовском опытном лесхозе, в январе - в Мозырском опытном лесхозе. Он отметил, что создание производств - одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед отраслью. К ее решению важно подходить сообща. "Важно не замалчивать проблемы, если они есть. Возникающие вопросы должны оперативно решаться со стороны всех заинтересованных ведомств, правительство готово оказать в этом полную поддержку", - подчеркнул вице-премьер.-0-