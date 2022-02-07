Минлесхоз предлагает упростить порядок реализации населению деловой древесины и дров

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства подготовило проект указа по корректировке действующих правил реализации древесины. Видеокомментарий начальника отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталия Бондаревича размещен в Telegram-канале министерства, сообщает БЕЛТА.

Главная цель - упрощение порядка реализации деловой древесины и дров физическим лицам. Ряд изменений коснется и юридических лиц.

"Проектом правил предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявок от физических лиц, устанавливается четкий перечень документов, на основании которых мы будем выдавать деловую древесину либо дрова, и ограничиваются объемы. Ограничение объемов направлено на то, чтобы удовлетворить спрос всех физических лиц", - сказал Виталий Бондаревич.

Изменения затронут и биржевую торговлю. "Мы возвращаемся к старому, действовавшему до 2021 года механизму биржевой торговли, так как он признан наиболее оптимальным и позволит удовлетворить спрос всех собственников на деловую древесину", - отметил представитель Минлесхоза.

Что касается юридических лиц, изменения коснутся выделения древесины из фонда облисполкома. "Порядок упрощен. Заявки будут рассматриваться не полтора года, как в действующем законодательстве, а до 3-4 месяцев", - обратил внимание Виталий Бондаревич.

Также внесены различные изменения технического характера. "Учитывая многочисленные просьбы граждан, определены четыре админпроцедуры, по которым будет четко прописано, куда обращаться, какие документы предоставлять, в какие сроки будут рассмотрены заявки и какое решение может принять госорган. В случае если у лесхоза нет деловой древесины для физического лица в заявленном объеме или нужного качества, проект правил предусматривает механизм поиска альтернативных вариантов в других лесхозах. При отказе физлицу укажут, в какой лесхоз обращаться, чтобы приобрести древесину", - пояснил начальник отдела.

В данный момент проходят общественные обсуждения проекта указа по корректировке правил реализации древесины. С проектом документа можно ознакомиться на портале pravo.by. Высказать свое мнение граждане могут до 14 февраля.-0-