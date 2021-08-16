Минлесхоз развивает экотуризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз развивает экологический туризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Развитие экологического туризма в Беларуси" начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.





"Министерство лесного хозяйства активно развивает экологический туризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств. Все они имеют специальные охотничьи комплексы для отдыха. В связи с пандемией и закрытием границ данное направление стало довольно популярным среди белорусов. Если взять выручку за охотничий экотуризм, то в 2019 году она оставляла около Br17 млн, а в 2020-м - уже Br22,6 млн. Довольно серьезный рост внутреннего туризма", - сказал Александр Козорез.





По его словам, если в прошлом году были некоторые трудности с заселяемостью охотничьих комплексов, то сегодня все дома охотника забронированы до глубокой осени. "Сами охотники занимают примерно 10% от всех гостей, в основном к нам приезжают обычные граждане, которые хотят отдохнуть на природе и посетить наши леса", - пояснил начальник отдела.





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Специалист отметил, что все лесоохотничьи хозяйства имеют экологические тропы. "Лидером развития экологического туризма в системе Минлесхоза является республиканский ландшафтный заказник "Налибокский", который находится в 70 км от Минска. Там есть две экологические тропы (причем одна для людей с ограниченными возможностями) и три веломаршрута. В заказнике воссоздают популяцию диких лошадей, также имеется глухариный питомник. Все это очень активно привлекает туристов", - рассказал Александр Козорез.-0-